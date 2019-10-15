DEAŞ'ta görevli şüpheliler gözaltına alındı DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 10 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da, terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu 10 şüpheli gözaltına alındı. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Türkiye'ye kaçak yollardan giren yabancı uyruklu 10 şüpheli Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yakalandı. DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen ve "yabancı terörist savaşçı (YTS)" kapsamında değerlendirilen şüphelilerin, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresine teslim edileceği bildirildi. 8 Türk vatandaşa da gözaltı kararı çıkarıldı Öte yandan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları tespit edilen HTŞ üyesi 8 Türk vatandaşı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

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