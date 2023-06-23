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Yerel DEAŞ'lı 'yalnız it' yakalandı
Yerel

DEAŞ'lı 'yalnız it' yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-06-23 09:19:00 -

İstanbul’da DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda sansasyonel eylem planı yaptığı belirlenen terörist yakalandı.

İstanbul’da DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda, sansasyonel eylem planı yaptığı belirlenen ‘yalnız it’ Konumundaki A.H. adlı yabancı terörist yakalandı.
 
Bahçelievler’deki bir hücre evinde yakalanan DEAŞ mensubu ile birlikte 2 ruhsatsız tabanca, dolu şarjörler ve bomba yapım aşamasında kullanıldığı tüp ve benzeri patlayıcı niteliğinde değerlendirilen malzemeler ele geçirildi.
 

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