DEAŞ'lı 'yalnız it' yakalandı
İstanbul’da DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda sansasyonel eylem planı yaptığı belirlenen terörist yakalandı.
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İstanbul’da DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda sansasyonel eylem planı yaptığı belirlenen terörist yakalandı.
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