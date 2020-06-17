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Aktüel

DEAŞ’lı anne ve oğlu Kayseri’de yakalandı

Kayseri’de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda terör örgütü DEAŞ’ın sözde bölge sorumlusu bir kişi ve annesi kıskıvrak yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 19:22:31 -
DEAŞ’lı anne ve oğlu Kayseri’de yakalandı

Kayseri’de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda terör örgütü DEAŞ’ın sözde bölge sorumlusu bir kişi ve annesi kıskıvrak yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Suriye’de terör örgütü DEAŞ’ın sözde bölge sorumlusu Ş.E. VE yine terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüten annesi H.E.’nin Kayseri’de olduğunu tespit etti. Eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Ş.E. ve H.E.’yü kıskıvrak yakaladı. Ayrıca, arama sırasında ele geçirilen dijital materyallere de el konuldu.


Sağlık kontrolünden geçirilen anne ve oğlu emniyete götürüldü.

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