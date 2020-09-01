DEAŞ’ın sözde Türkiye sorumlusu hainin hedefi ifşa oldu! Orayı kana bulayacaktı

DEAŞ terör örgütünün sözde Türkiye emiri Mahmut Özden düzenlenen operasyonla gözaltına alınıp tutuklandı.

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik İstanbul merkezli yapılan operasyonda, Mahmut Özden'in, Türkiye’nin stratejik noktalarını, siyaset ve devlet adamlarını hedef alan sansasyonel eylemleri koordine ettiği ortaya çıktı.

Hain teröristin hedefinde ibadete açılan Ayasofya da vardı.

Ayasofya’yı kana bulamayı planlayan katil Özden, istihbari bilgiler doğrultusunda yakayı ele verdi.

Yeni ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne, stratejik noktalara, bazı dernek ve kuruluşlara planlanan saldırı İçişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiler sayesinde öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce başlatılan çalışma sonucu Hüseyin Sağır denilen terörist, AK-47 ve 5 adet şarjör ile İstanbul'da kaldığı otelde yakalandı.

18 Ağustos'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Hüseyin Sağır’ın, DEAŞ’ın çatışma bölgelerinden sorumlu teröristler ile şifreli mesaj programları üzerinden haberleştiği tespit edildi. Bu haber alışverişinde sansasyonel eylemleri koordine eden DEAŞ terör örgütünün sözde Türkiye emiri Mahmut Özden Adana'da yakalandı.