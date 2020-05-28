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Dünya

DEAŞ yöneticisinin başına 3 milyon dolar ödül koyuldu

ABD Dışişleri Bakanlığı, DEAŞ terör örgütünün medya ağından sorumlu Muhammed Kadir Musa Ramazan'ın yerinin tespit edilmesine yardımcı olacak bilgi karşılığında 3 milyon dolar vereceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 23:19:00 -
DEAŞ yöneticisinin başına 3 milyon dolar ödül koyuldu

Bakanlık, DEAŞ'ın önde gelen sözde komutanlarından ve medya işlerini yürüten Ramazan hakkında teklif edilen ödüle ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Ramazan'ın aslen Ürdünlü ve örgütte en uzun süre görev yapan sorumlulardan biri olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"DEAŞ lehine yapılan propaganda operasyonlarında önemli rol üstlenen Ramazan, dünya genelinde birçok kişinin radikalleşerek örgüte katılmasına neden olmuştur. Ayrıca dehşet verici işkence ve idam görüntüleri içeren sayısız video ile online yayınların koordine ve planlamasını yapmıştır."

Terör örgütü yöneticilerinin yakalanmasına yönelik bilgi paylaşımı için vadedilen para ödülü, ABD Dışişleri Bakanlığının "Adalet İçin Ödül" programı kapsamında verilecek.

 

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