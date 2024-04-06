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Gündem DEAŞ Terör Örgütü'ne karşı gerçekleştirilen "Bozdoğan-21" operasyonlarında, 48 şüpheli gözaltına alındı
Gündem

DEAŞ Terör Örgütü'ne karşı gerçekleştirilen "Bozdoğan-21" operasyonlarında, 48 şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2024-04-06 08:08:00 -
DEAŞ Terör Örgütü'ne karşı gerçekleştirilen "Bozdoğan-21" operasyonlarında, 48 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da Santa Maria Kilisesi'nde yaşanan silahlı saldırı olayının failleriyle ilişkili olduğu ve aynı zamanda çatışma bölgeleriyle bağlantılı olan şahısların da aralarında bulunduğu 48 şüpheli, DEAŞ Terör Örgütüne yönelik gerçekleştirilen "Bozdoğan-21" operasyonlarında yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul’da Santa Maria Kilisesi'nde meydana gelen silahlı saldırı olayının failleri ile bağlantılı ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı olan şahıslar başta olmak üzere DEAŞ Terör Örgütüne yönelik düzenlenen “Bozdoğan-21” operasyonlarında 48 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

"Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; terör eylemlerinin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" diyen Bakan Yerlikaya operasyonla ilgili şu ayrıntıları paylaştı:

"Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul’un Sarıyer ilçesinde bulunan Santa Maria Kilisesinde meydana gelen silahlı saldırı olayının failleri ile bağlantılı ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları tespit edilen 30 şüpheli yakalandı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı oldukları tespit edilen 18 şüpheli yakalandı. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

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