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Yerel DEAŞ operasyonu: Gözaltılar var
Yerel

DEAŞ operasyonu: Gözaltılar var

Yeniakit Publisher
2023-06-15 16:00:00 -
DEAŞ operasyonu: Gözaltılar var

Kastamonu'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen olan soruşturma çerçevesinde firari olarak aranan şahıs, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğünün ortaklaşa yaptığı çalışmalar neticesinde Gaziantep’te yakalandı. Yakalanan şüpheli şahıs, gözaltına alındı.

Öte yandan, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğünün yaptığı çalışmalar neticesinde DEAŞ ile bağlantılı olduğu belirlenen 1 şahıs, il merkezinde yakalandı.

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