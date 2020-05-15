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DEAŞ Kerkük’te tarım arazilerini ateşe verdi

Yeniakit Publisher
2020-05-15 03:57:05 -
DEAŞ Kerkük’te tarım arazilerini ateşe verdi

KERKÜK (AA) - Terör örgütü DEAŞ'ın Irak’ın Kerkük kentinde tarım arazilerini ateşe verdiği bildirildi.

Kerkük Sivil Savunma Müdürlüğü Basın Sorumlusu Kays Abdurrezzak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük’ün Dibis ilçesine bağlı Kuşkaya köyü yakınlarındaki tarım arazisinin DEAŞ mensuplarınca ateşe verildiğini söyledi.

Abdurrezzak, çiftçilere ait yaklaşık 10 dönümlük tarım arazisinde yangın çıktığını belirterek, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiğini dile getirdi.

DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.

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