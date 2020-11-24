DEAŞ Irak'ta elektrik hatlarına sabotaj düzenledi

KERKÜK (AA) - Terör örgütü DEAŞ, Irak'ın Kerkük ile Salahaddin kentleri arasındaki yüksek gerilim hatlarına sabotaj düzenledi.



Kerkük Elektrik Dağıtım Şirketi Müdürlüğü Basın Sorumlusu Kays Rıdvani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ militanlarının yüksek gerilim hatlarına düzenlediği sabotaj nedeniyle Kerkük'teki elektrik kesintisinin 14 saati bulduğunu ifade etti.



Tahrip edilen 5 yüksek gerilim hattının onarımı için bölgeye teknik ekip gönderdiklerini aktaran Rıdvani, saldırı nedeniyle Kerkük'te aralarında su arıtma tesisinin de bulunduğu pek çok kurumun hizmet veremediğini kaydetti.



DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu. DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden yaklaşık 3 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.

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