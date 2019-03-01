DEAŞ gelini kaldığı kamptan gizlice kaçırıldı

2015 yılında terör örgütü DEAŞ’a katılmak için Suriye’ye giden ve oğlunu İngiltere’de doğurmak istediğini ifade eden Shamima Begüm’ün aldığı ölüm tehditlerinin ardından kaldığı kamptan gizlice kaçırıldığı öğrenildi.

2015 yılında terör örgütü DEAŞ’a katılmak için Suriye’ye giden ve bebeğini dünyaya getirmek için ülkesine dönmek isteyen Shamima Begüm, kaldığı mülteci kampından gizlice kaçırıldı. Açıklamayı yapan Begüm’ün avukatı Tasnime Akunjee, Begüm’ün ölüm tehditleri alması ve başına ödül konduğunu öğrenmesinin ardından dün gece yeni doğan oğlu Jared ile birlikte gizlice Irak sınırında bulunan kampa kaçırıldığını ifade etti. Akunjee, "Shamima ve bebeğinin çeşitli güvenlik endişeleri nedeniyle Al-Hol kampından çıkarıldığını doğrulayabilirim. Kendisi ve çocuğunun, kampta kalan diğerleri tarafından tehdit edildiğini anlıyoruz” ifadelerini kullandı.

İsminin açıklanmasını istemeyen başka bir kaynak ise Begüm’ün kampta tehdit aldığını ifade ederek, “Hayatı korku içerisinde geçiyor. Başına ödül konmuş durumda. Kendisi ve bebeği adına hayatta kalmak için kaçmaktan başka seçeneğinin olmadığını biliyordu” dedi.

2015 yılında DEAŞ’a katılmak için Suriye’ye giden Shamima Begüm’ün Şubat ayının başında Suriye’de bir kampta kaldığı ortaya çıkmıştı. Begüm, daha önce yaptığı açıklamalarda DEAŞ’a katıldığı için pişman olmadığını ancak çocuğunu İngiltere’de doğurmak istediğini söylemişti. Bu isteği yerine getirilmeyen Begüm, çocuğunu Suriye’deki mülteci kampında doğurmuştu. İngiliz makamları da Begüm’un vatandaşlıktan çıkarılma sürecinin başladığını açıklamıştı.