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Bağdadi'nin cesedi nerede? ABD açıkladı

İsminin açıklanmasını istemeyen bir ABD'li savunma yetkilisi, öldürüldüğü iddia edilen DEAŞ elebaşı Ebubekir El Bağdadi'nin cesedinin kalıntılarının denize gömüldüğünü söyledi.

2019-10-29 08:30:00 - 2019-10-29 08:46:04
Bağdadi'nin cesedi nerede? ABD açıkladı

DEAŞ elebaşı Bağdadi’nin cesedinin operasyon bölgesinden alınıp ABD'ye ait bir üsse DNA testi için götürüldükten sonra cesedin kalıntıları merak ediliyordu.

Bağdadi'nin cesedinden geriye kalanların, 2011'de bir ABD operasyonunda öldürülen El Kaide lideri Usama bin Ladin'de olduğu gibi, denize bırakıldığı iddiaları gündemdeydi, ancak Fransız haber ajansı AFP Milley'nin bu iddiayı doğrulamadığını bildirmişti.

Konuyla ilgili AA muhabirine konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir ABD'li savunma yetkilisi cesedin denize gömüldüğünü teyit etti.

Yetkili, cesedin yeri ve gömülme şekline ilişkin detayları paylaşmayacağını ifade etti.

Bağdadi operasyonunda iki kişiyi canlı ele geçirdi

Genelkurmay Başkanı Mark Milley Pazartesi günü yaptığı açıklamada, söz konusu kişilerin yetişkin ve erkek olduklarını belirtti ve ABD tutulduklarını duyurdu.

Pentagon'da gazetecilere yaptığı açıklamada Milley, Bağdadi'nin cesedinden geriye kalanların da ortadan kaldırıldığını ve cesedin fotoğrafını paylaşmayı şimdilik düşünmediklerini açıkladı.

Milley, operasyona dair bazı görüntülerin gerekli sürecin tamamlanmasının ardından kamuyla paylaşılacağını da söyledi.

Milley savaş hukukuna uygun imha edildi demişti

Gün içinde Bağdadi'nin cesedinin denize gömülüp gömülmediğine ilişkin soruları yanıtlayan ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, cesedin kalıntılarının uluslararası savaş hukukuna uygun bir şekilde imha edildiğini ifade etmişti.

Terörist başı Bağdadi, ABD Özel Kuvvetlerinin 8 helikopterle İdlib'in kuzeyinde düzenlediği operasyonda ölü ele geçirilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Bağdadi'nin bulunduğu evin altındaki tünellerden ucu kapalı olanlardan birine girdikten sonra üzerindeki intihar yeleğini patlatarak yanındaki üç çocukla birlikte öldüğünü açıklamıştı.

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Yorumlar

munir

Masal 18 Ekim 2015 ÖLDÜRÜLDÜ 26 Mart 2016 ÖLDÜRÜLDÜ 29 Mart 2016 ÖLDÜRÜLDÜ 19 Kasım 2016 ÖLDÜRÜLDÜ 11 Haziran 2017 ÖLDÜRÜLDÜ 16 Haziran 2017 ÖLDÜRÜLDÜ 22 Haziran 2017 ÖLDÜRÜLDÜ 11 Temmuz 2017 ÖLDÜRÜLDÜ 14 Temmuz 2017 ÖLDÜRÜLDÜ 17 Temmuz 2017 ÖLDÜRÜLDÜ 31 Ağustos 2017 ÖLDÜRÜLDÜ 11 Şubat 2018 ÖLDÜRÜLDÜ 22 Ekim 2018 ÖLDÜRÜLDÜ 26 Ekim 2018 ÖLDÜRÜLDÜ 11 Aralık 2018 ÖLDÜRÜLDÜ 08 Nisan 2019 ÖLDÜRÜLDÜ 18 Nisan 2019 ÖLDÜRÜLDÜ Ve 27 Ekim 2019 BİR KEZ DAHA ÖLDÜRÜLDÜ! Dünya medyasında irili ufaklı çıkan haberlerle tam 18 kez ÖLEN Bağdadi bir kez daha yok edildi! Ne yediğini, ne içtiğini bilmediğimiz biri çıktı SURİYE'nin yarısından fazlasını aldı. 80 ülkeden terörist getirdi. Silah, para, mühimmat sıkıntısı çekmiyordu. Saldırdı. Esad'ı ve ordusunu dağıttı. Sonra da aldıklarını kökü Kandil'de olan YPG'ye devretti. Bunu tek başına BAĞDADİ'nin yaptığına inanan varsa sözüm yok. Böyle inanmaya devam edin. Ancak BİN LADİN masalının ikinci versiyonuyla karşı karşıyayız! MAZLUM KOBANİ'nin ve YPG'nin parlaması gerekiyordu. Parlatmaya devam ediyorlar. Parlatacaklar da... Olan bu! Unutmayın mektupta "GENERAL MAZLUM" vurgusu vardı. Bizim "TERÖRİST" dediğimize Beyaz Saray "GENERAL" diyordu! Kafalarındaki oluşumu hayata geçirmek için YPG üzerinden tam gaz gidiyorlar... KIRMIZI BÜLTENLE arandığı halde bir türlü bulunamayan biri ABD'ye gidecekse, gitmeden önce BAĞDADİ'nin ortadan kaldırılmasına katkı verecekse oyun sandığımızdan daha derin demektir! NOT: Belki de KIRMIZI BÜLTENLE aranan terörist için "Biz Ferhat Abdi Şahin'i arıyoruz. Mazlum Kobani'yi değil ki!" diyebilirler... West Point'ten gelen Mazlum çünkü! .
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Ayhan

Adam görev teslimi yaptı israile geri döndü bunu bilmeyen var mı?
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