Dearsan SALVO SİDA'dan tam isabet!

Dearsan Tersanesi ev sahipliği ve ASELSAN, ROKETSAN ve YALTES iş birliğiyle gerçekleşen atış törenine, birçok ülkenin büyükelçileri, askeri ateşeler, yerli ve yabancı birçok diplomat, misafir ve basın mensubu katıldı.

Dearsan Tersanesi’nin kendi öz kaynaklarıyla ürettiği SALVO Silahlı İnsansız Deniz Aracı, ilk atışlı test faaliyetini başarıyla tamamladı.

ASELSAN, ROKETSAN ve YALTES başta olmak üzere, Dearsan’ın yerli ve milli çözüm ortaklarının değerli katkılarıyla farklı görevlere uygun üretilen, dünyadaki benzerleriyle yarışabilecek kabiliyete sahip, sınıfının en hızlı ve hareketli su üstü hedefine karşı güdümlü mermi ve makineli tüfekle atış yapabilen Dearsan SALVO adı verilen silahlı insansız deniz aracının atış testleri töreni, Dearsan Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Murat Gordi’nin açılış konuşmasıyla başladı.

Dearsan Uluslararası İş Geliştirme Müdürü Dr. Tahir Çonka’nın ilgiyle takip edilen sunumunun hemen ardından, birçok açıdan canlı yayınlanan SİDA’nın atış testlerine geçildi.

Atış testleri, Roketsan ürünü taret sistemi ile füze atışıyla başladı. Hareketli hedefin, Dearsan, Aselsan, Roketsan ve Yaltes koordinasyonu sonucu başarıyla vurulduğu cirit atışı, atış sahasını gören anakarada kurulan dev ekrandan ve çıplak gözle ilgi ve heyecanla takip edildi.

Cirit atışından sonra ise tören, Aselsan ürünü 12.7 mm stabilize sistem ile makineli tüfek atışıyla devam etti. Hareketli hedefin bir kez daha başarıyla vurulmasıyla sonuçlanan törenin ardından kokteyl kısmına geçildi.

DEARSAN SİDA’nın özellikleri

Dearsan SİDA-SALVO, 14,79 m tam boya, 3,83 m tam genişliğe, 0,75 m drafta ve dizel makine seçimlerine bağlı olarak 45-60 Kts (83 km/sa – 111 km/sa) azami sürate sahiptir.

Dearsan SİDA-SALVO silah konfigürasyonu olarak Satıhtan Satıha ve Satıhtan Havaya Güdümlü Füze Sistemine ve 12.7 mm Stabilize Makineli Tüfek Sistemine sahiptir. Bu özelliklerine ilaveten, keşif-gözetleme, istihbarat toplama gibi özel harekât nevilerini de başarı ile icra edebilecek versiyonlarının tasarım sürecine devam edilmektedir.

DEARSAN Silahlı İnsansız Deniz Aracı-SİDA SALVO’nun;

- Karadan mobil araçlarla,

- Karargâh komuta merkezlerinden,

- Havuzlu Çıkarma Gemisi, Firkateyn, Mayın Avlama Gemileri, Karakol Gemileri ve Korvet sınıfı Yüzer Platformlardan denize indirilip alınabilecek bir araç olacağı ön görülmektedir.

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