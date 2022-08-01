DBP’li Salihe Aydeniz'in raporu Genel Kurula sunuldu
DBP’li Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasını içeren rapor Genel Kurul gündemine sunuldu
TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, İstanbul'daki izinsiz gösteride polise yumruklu saldırıda bulunan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar vermişti.
Rapor TBMM Genel Kurulu'na gönderildi
DBP'li Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kadırılmasına yönelik komisyon kararı TBMM Genel Kurulu'na gönderildi.
Mevzuata göre, dokunulmazlığın kaldırılması yönündeki Karma Komisyon raporları, doğrudan Genel Kurul gündemine giriyor. Genel Kurulda, genel uygulamaya göre açık oylama yapılıyor. Karar yeter sayısı olan 151 oy, dokunulmazlığın kaldırılması için yeterli oluyor.