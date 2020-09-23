Dayakçı Halil Sezai hakkında yeni gelişme
67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i darp eden ve "Silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanan Halil Sezai'nin avukatları, müvekkilinin tutukluluğuna itiraz etti.
İstanbul'un Tuzla ilçesinde 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i tekme tokat döven sözde şarkıcı Halil Sezai'nin görüntüleri gündemi sallamıştı.
Kamuoyundan büyük tepki alan Sezai, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklandı.
Avukatlardan tutukluluğa itiraz
Halil Sezai'nin avukatları tutuklama kararı veren Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak müvekkillerinin tutukluluğuna dilekçe ile itiraz ederek tahliyesini talep etti.
Ne olmuştu?
Meydana gelen çirkin olayda Halil Sezai, arkadaşlarıyla evini bastığı yaşlı adamı tekme tokat dövmüştü.
Büyük tepki çeken olayda darp edilen Hüseyin Meriç isimli yaşlı adamın yaşadığı korku ise anbean kameraya yansımıştı.