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Gündem Dayakçı Halil Sezai hakkında flaş karar
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Dayakçı Halil Sezai hakkında flaş karar

67 yaşındaki komşusunu darp eden ve "Silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanan Halil Sezai için yapılan tahliye talebi reddedildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-28 14:55:00 -
Dayakçı Halil Sezai hakkında flaş karar

İstanbul Tuzla'da 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i tekme tokat döven Halil Sezai'nin rezil görüntüleri infiale neden olmuştu.

Kamuoyunun büyük tepkini çeken sözde şarkıcı Sezai, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Halil Sezai'nin tutukluğuna devam

Halil Sezai'nin avukatları müvekkillerinin tutukluluğuna dilekçe ile itiraz ederek tahliyesini talep etti.

Avukatları itirazı kabul edilmeyerek Sezai'nin tutukluğunun devamına karar verildi.

Dayakçı Halil Sezai hakkında yeni gelişme
Dayakçı Halil Sezai hakkında yeni gelişme

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