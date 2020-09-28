Dayakçı Halil Sezai hakkında flaş karar
67 yaşındaki komşusunu darp eden ve "Silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanan Halil Sezai için yapılan tahliye talebi reddedildi.
İstanbul Tuzla'da 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i tekme tokat döven Halil Sezai'nin rezil görüntüleri infiale neden olmuştu.
Kamuoyunun büyük tepkini çeken sözde şarkıcı Sezai, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklandı.
Halil Sezai'nin tutukluğuna devam
Halil Sezai'nin avukatları müvekkillerinin tutukluluğuna dilekçe ile itiraz ederek tahliyesini talep etti.
Avukatları itirazı kabul edilmeyerek Sezai'nin tutukluğunun devamına karar verildi.