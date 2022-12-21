Dayakçı Cemal Enginyurt mafya babası Sedat Peker'i övmelere doyamadı! "Doğruluk abidesi canım mafyacım"
Beyaz TV canlı yayınında gazeteci Latif Şimşek'i koruması ile birlikte darbeden Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, firari mafya elebaşı Sedat Peker'i övmelere doyamadı.
Yeniakit.com.tr
Halk Tv canlı yayınında konuşan Seyhan Avşar, firari mafya elebaşısı Sedat Peker'in yakın çevresi ile görüştüğünü söyledi.
Avşar, görüşmesine ilişkin şu ifadeleri aktardı:
Sedat Peker sözünün arkasında durduğunu söylüyor. Diyor ki "Yaşadığım sürece, hatta ölürsem, öldükten sonra sözlerimin arkasında duracağım. Bahsettiğim videoları tamamlayıp basın yayın organlarıyla kamuoyuyla paylaşacağım."
Sedat Peker'in sözleri bir dönem kendisine tutunan muhalefeti harekete geçirdi.
Beyaz TV canlı yayınında koruması ile birlikte gazeteci Latif Şimşek'i darbeden Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Twitter hesabından firari mafya babasını öve öve bitiremedi.
Enginyurt, paylaşımında şunları yazdı:
"Yaşasam da, ölsem de son iki ay konuşacağım" diyen Sedat Peker doğrunun, cesaretin, inancın ve hesaplaşmanın ispatı olmuştur. Sedat Peker, sen yaşayacaksın, biz muhalefet olarak sana inanıyoruz, açıkladığın her meselenin takipçisi olacağız. Devr-i sabık yaratarak hesap soracağız.