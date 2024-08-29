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Yerel Dayak yiyen kadının yardım çığlıkları: "Kimse yok mu?"
Yerel

Dayak yiyen kadının yardım çığlıkları: "Kimse yok mu?"

Yeniakit Publisher
2024-08-29 11:46:00 -
Dayak yiyen kadının yardım çığlıkları: "Kimse yok mu?"

İzmir'in Bornova ilçesinde bir kadın, kocası olduğu öğrenilen kişi tarafından sokak ortasında darbedildi. Korkudan yere çömelen kadın şiddete uğradığı esnada, "Kimse yok mu?" diye bağırarak yardım isterken, yoldan geçenler olayı izlemekle yetindi.

Sosyal medyanın gündemine oturan olay 27 Ağustos akşamı Bornova ilçesi Çamkule Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak ortasında bir kadın, kocası olduğu kişi tarafından darbedilirken  bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kocasının tokat darbelerinden korunmak için yere çömelen kadın, korkuyla yardım istedi. Sokak ortasında şiddet gören kadın, darbedildiği esnada 'Kimse yok mu?' diye bağırarak yardım isterken, yoldan geçen araç sürücüleri olayı izlemekle yetindi.



Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından saldırgan koca, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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İHA
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