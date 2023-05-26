Davutoğlu'nun tetikçisinden skandal sözler! Vay hadsiz vay

Ahmet Davutoğlu'nun Karar gazetesindeki tetikçilerinden İbrahim Kahveci, yine felaket tellallığına soyundu.

Tayyip Erdoğan'ın bir defa daha cumhurbaşkanı seçilmesinin "Türkiye'nin elden gitmesine" sebep olacağını ileri süren Kahveci, "Hadi oradan" dedirten yazısında özetle şunları kaydetti:

"Net olarak söyleyeyim: Olan olduktan sonra kimse çare bulamayacak. Örnek VENEZUELA…

Orta sınıf, yani eğitimliler ülkelerinden umudu kesince terk edip gittiler. Geriye bitik-batak bir ülke kaldı.

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Türkiye’miz Venezuela olmasın diyorsanız hiç öyle oturduğunuz yerden keyif çatmayın. İçeriden yıkımı durdurmanın tek seçeneği var: Pazar günü oy kullanmak.

Tarih bu günleri yazdığında kimse ah vah etmesin. Ülke gidiyor ülke… Vatanını seven sandığa gitsin."