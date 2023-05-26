  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Davutoğlu'nun tetikçisinden skandal sözler! Vay hadsiz vay
Medya

Davutoğlu'nun tetikçisinden skandal sözler! Vay hadsiz vay

Yeniakit Publisher
2023-05-26 16:15:00 -
Davutoğlu'nun tetikçisinden skandal sözler! Vay hadsiz vay

Ahmet Davutoğlu'nun Karar gazetesindeki tetikçilerinden İbrahim Kahveci, yine felaket tellallığına soyundu.

Ahmet Davutoğlu'nun Karar gazetesindeki tetikçilerinden İbrahim Kahveci, yine felaket tellallığına soyundu. 

Tayyip Erdoğan'ın bir defa daha cumhurbaşkanı seçilmesinin "Türkiye'nin elden gitmesine" sebep olacağını ileri süren Kahveci, "Hadi oradan" dedirten yazısında özetle şunları kaydetti:

"Net olarak söyleyeyim: Olan olduktan sonra kimse çare bulamayacak. Örnek VENEZUELA…

Orta sınıf, yani eğitimliler ülkelerinden umudu kesince terk edip gittiler. Geriye bitik-batak bir ülke kaldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Türkiye’miz Venezuela olmasın diyorsanız hiç öyle oturduğunuz yerden keyif çatmayın. İçeriden yıkımı durdurmanın tek seçeneği var: Pazar günü oy kullanmak.

Tarih bu günleri yazdığında kimse ah vah etmesin. Ülke gidiyor ülke… Vatanını seven sandığa gitsin."

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23