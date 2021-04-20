Davutoğlu'nun partisi Perinçek'e cevap veremeyince Erdoğan'a saldırdı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun konuk olduğu bir Youtube programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'i kast ederek "kanka oldular" ifadesini kullandı. Davutoğlu'nun sözlerinin ardından Perinçek'ten Davutoğlu'na çağrı geldi.

"İstediği televizyon kanalında..."

Perinçek, Davutoğlu'na bir canlı yayında görüme teklifi yaparak "Eski Başbakan Sayın Ahmet Davutoğlu, 18 Nisan 2021 günü bir youtube kanalında Vatan Partisi’ne, Ulusal Kanal’a ve Doğu Perinçek’e yönelik bazı iddialarda bulundu. Sayın Davutoğlu’na istediği televizyon kanalında, canlı yayında, milletimizin önünde Türkiye’nin sorunlarını ve iddialarını medenî ölçüler içinde görüşmeyi öneriyorum. Dikkat edilirse “tartışma” kavramını kullanmıyorum, görüşelim. Eğer Sayın Davutoğlu benimle kamuoyu önünde görüşmekten çekiniyorsa, Vatan Partisi’nin Genel Başkan Yardımcılarından biriyle de görüşebilir. Sayın Davutoğlu’na ve kamuoyuna duyurulur. Saygılarımla." ifadelerini kullandı.



Perinçek'e cevap veremeyince Erdoğan'a saldırdılar

Ancak Doğu Perinçek'in canlı yayında görüşme teklifine cevap veremeyen Ahmet Davutoğlu'nun partisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a saldırmayı tercih etti. Perinçek'in çağrısına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, "Sayın Perinçek, davetinizi aldık. Sizi, misyonunuzu ve ortaya çıkarıldığınız dönemleri iyi biliyoruz. Meydan okumamız yalnız size değil, sizin gibi 28 Şubatçılarla işbirliği yapan iktidaradır. Cevabı sizden değil, size rol veren Beştepeden bekliyoruz. Birlikte gelirseniz olur!" dedi.