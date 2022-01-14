Davutoğlu'nun iddiası güldürecek cinsten! Gazetecilerden 'yapma hocam' tepkisi

Gelecek partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Haber Global kanalında Siyaset Özel programının konuğu oldu.

Zaman zaman AK Parti'yi eleştirip, ittifak konularına değinen Ahmet Davutoğlu, DSP ile ANAP'ın baraj altı kaldığı seçimleri örnek göstererek şunları söyledi:

"AK Parti Barajı geçemeyebilir" İması

Parlamenter sisteme geçildiği taktirde AK Parti'nin barajı geçemeyeceğini ima eden Ahmet Davutoğlu, "Seçimlerden önce ANAP ve DSP'yi anketlerde %20 civarında gösteriyordular. DSP %2'yi bulamadı. Bugün Parlamenter sisteme geçseler, dediğiniz seçim olsa AK Parti'nin oyları barajı geçer mi, MHP'nin oylarının zaten nerelerde kalacağı belli olmaz." diye konuştu.

"Kazanma şansı yok"

2023 seçimlerinde AK Parti'nin kaybedeceğini söyleyen Ahmet Davutoğlu, "İster Cumhurbaşkanlığı sistemi uygulansın, isterse de Parlamenter sistem uygulansın, hiçbir şartda Türkiye'yi bu ekonomik yıkıma getirmiş iktidar partisinin kazanma şansı yok. Biz yeni bir Türkiye inşa edeceğiz." dedi.

"İttifakların içerisinde yer almayacağız"

Herhangi bir ittifakın içerisinde bulunmayacaklarını söyleyen Ahmet Davutoğlu, "Şöyle bir soru soruluyor bize, 'Var olan ittifakların içerisinde yer alacakmısınız?' bende diyorum ki var olan ittifakların yapısı değişecek. Ve biz herhangi bir ittifaka eklemlenen bir parti olmayacağız. Bu yapısal değişim esnasında kurucu partilerden biri olacağız." dedi.