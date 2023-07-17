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Medya Davutoğlu'nun has adamından olay itiraf! Ahmet Bey çıldıracak
Medya

Davutoğlu'nun has adamından olay itiraf! Ahmet Bey çıldıracak

Yeniakit Publisher
2023-07-17 13:48:00 -
Davutoğlu'nun has adamından olay itiraf! Ahmet Bey çıldıracak

Ahmet Davutoğlu’nun yayın organı Karar gazetesinde kalem oynatan Mehmet Ocaktan, muhalefetin seçim sonraki durumunu eleştirdiği yazısında, "Muhalefet liderleri muhtemelen tehlikenin farkında değiller ama muhalif seçmen, iktidara olduğu kadar muhalefete de öfkeli… Eğer kısa sürede bir değişim adımı atıp toparlanmazlarsa, yerel seçimler için her şey çok geç olabilir" yorumunu yaptı.

Ahmet Davutoğlu’nun yayın organı Karar gazetesinde kalem oynatan Mehmet Ocaktan, muhalefetin seçim sonraki durumunu eleştirdiği yazısında, "Muhalefet liderleri muhtemelen tehlikenin farkında değiller ama muhalif seçmen, iktidara olduğu kadar muhalefete de öfkeli… Eğer kısa sürede bir değişim adımı atıp toparlanmazlarsa, yerel seçimler için her şey çok geç olabilir" yorumunu yaptı. 

Ocaktan, muhalefetin hâlâ kendine gelemediğini bir çöküntü hali yaşadığını belirterek, şöyle devam etti:

"Öyle anlaşılıyor ki bu gidişle yerel seçimlere kadar uyanacak halleri de yok.

Kuşkusuz seçim sonrasında muhalefetle ilgili pek çok analiz, yorum ve eleştiri yapıldı. Ama şu ana kadar muhalefet liderlerinden hiçbiri çıkıp neden böyle bir sonuç alındığı konusunda ciddi bir özeleştiri yapmadı. Tam aksine esas sorumluluk makamında olan muhalefetin cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sanki hiçbir şey olmamış gibi 'Dünyanın sonu değil' diyerek aynı minval üzere yola devam edeceklerini açıkladı. Elbette dünyanın sonu değil ve hayat devam ediyor ama bu gidiş devam ederse çok da iyi bir gelecek beklemiyor." 
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