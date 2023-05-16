Davutoğlu'nun has adamı iyice cozuttu! Şu dediklerine bakın

Seçimlerde halktan ağır bir tokat yiyen Millet İttifakı ortaklarından Ahmet Davutoğlu'nun basın bülteni gibi yayın yapan Karar gazetesi yazarlarından İbrahim Kiras, yine en iyi bildiği işi yapıp algı operasyonuna girişti.

Seçimlerde Tayyip Erdoğan'a verilen yüzde 49'un üzerindeki desteği aklınca değersizleştirmeye çalışan Kiras, "Yüzde 51, mevcut cumhurbaşkanının işbaşında kalmasına razı değil" herzelerini yumurtladı.

Her fırsatta "demokrasi, demokrasi" diye yeri-göğü inleten Kiras, aslında "kendilerine demokrat" olduklarını gözler önüne seren yazısında özetle şunları kaydetti:

"Erdoğan önceki günkü seçimde rakibinden dört puan fazla oy aldığı için daha avantajlı görülebilir. Ancak bu yüzde 51’in mevcut cumhurbaşkanının işbaşında kalmasına razı olmadığı gerçeği Kılıçdaroğlu’nun aynı yüzde 51’in tamamını kendi ismine razı edemediği gerçeği kadar açık. Dolayısıyla Millet İttifakı adayının ikinci tura daha avantajlı girmesi mümkün. Ama bunun da birtakım şartları var elbette. Öncelikle nerede yanlış yaptığını, neyi eksik bıraktığını tespit edip hem “her şeye rağmen” Erdoğan’a oy verenlerin hem de ilk turda Oğan’ı kendisine tercih edenlerin motivasyonunu anlamak zorunda. Devamında da siyasi söyleminde buna uygun şekilde bir revizyon yapmak durumunda."

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