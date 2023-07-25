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Medya Davutoğlu’nun has adamı da sonunda gerçeği anladı! Bunlardan bir halt olmaz
Medya

Davutoğlu’nun has adamı da sonunda gerçeği anladı! Bunlardan bir halt olmaz

Yeniakit Publisher
2023-07-25 14:06:00 -
Davutoğlu’nun has adamı da sonunda gerçeği anladı! Bunlardan bir halt olmaz

Ahmet Davutoğlu’nun basın bülteni gibi yayın yapan Karar gazetesinde kalem oynatan Mustafa Karaalioğlu, seçimlerin ardından muhalefetteki dinamiklerin parti tabanına yansımasını değerlendirdi.

Ahmet Davutoğlu’nun basın bülteni gibi yayın yapan Karar gazetesinde kalem oynatan Mustafa Karaalioğlu, seçimlerin ardından muhalefetteki dinamiklerin parti tabanına yansımasını değerlendirdi. 

Karaalioğlu, bir nevi patronu olan Davutoğlu’na da dokundurmalarda bulunduğu yazısında, seçim sonuçlarının muhalefette sarsıcı bir etki oluşturduğunu belirterek, "O zaman buna karşı sarsıcı bir hamle gerekir. Hiçbir parti böyle bir hamle arzusu sergilemediği için ve zaman da hızla akıp geçtiği için muhalefet seçmeni hızla siyasetsizlik aşamasına transfer oluyor. Toplumun muhalif kesimi basit ifadeyle, 'Bu işlerden ve bu partilerden yeni bir şey çıkmaz' noktasına demirliyor. Seçmendeki bu umutsuzluk seçim sonuçlarından gereken dersi alamayan partileri etkilemiyor ve sarsmıyor. Yüksek bir bağışıklık var" yorumunu yaptı.

 
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