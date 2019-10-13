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Davutoğlu'nun eski danışmanı Etyen Mahçupyan'dan skandal harekat açıklaması!

Ahmet Davutoğlu'nun başbakan olduğu dönemde başdanışmanlığını yapan Etyen Mahçupyan, PYD'nin doğrudan tehdit olmadığını, asıl meselenin Kürt sorunu olduğunu iddia etti.

13 Ekim 2019 Pazar 10:07
Davutoğlu'nun eski danışmanı Etyen Mahçupyan'dan skandal harekat açıklaması!

Yeni parti hazırlıklarını sürdüren eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun, görevde olduğu süre boyunda başdanışmanlığını üstlenen Etyen Mahçupyan, Barış Pınarı Harekatı'na dair skandal açıklamalarda bulundu. Terör örgütü PYD için, "Doğrudan bir tehdit oluşturduğunu söylemek pek kolay değil" diyen Mahçupyan, asıl meselenin Kürt sorunu olduğunu savundu.

Mahçupyan, Independent Türkçe'ye konuştu. 

Muhabirin, "İran’ın ruhani lideri Hamaney, bir açıklama yaparak; Türkiye’nin müdahalesini doğru bulduklarını ve kaygıların haklı olduğunu ifade etti" sözlerine cevaben Mahçupyan, şu skandal ifadeleri kullandı:

"Kaygılara kimse bir şey demiyor zaten. Müdahale etmenizin bir gerekçesi olmalı. Sorun şu; siz sadece kendi ülkenizdeki bir tehditten hareketle başka bir ülkedeki gruba müdahale edebilir misiniz? Yoksa o başka bir ülkedeki grubun bizzat bir tehdit olması gerekmez mi?

Şu an PYD’nin doğrudan bir tehdit oluşturduğunu söylemek pek kolay değil. Eğer Türkiye’de Kürt meselesi olmasaydı, diyelim ki Türkiye’de Kürtler yaşamasaydı böyle bir tehlikeden söz etmeyecektik. Dolayısıyla meselenin PYD’den ziyade Türkiye’deki Kürt meselesi olduğunu anlayabiliriz."

Mahçupyan'ın teröristlerle aynı söylemde bulunup teröristleri Kürt olarak nitelemesi ve bir terör örgütünün "tehdit" oluşturmadığını söylemesi tepkiyle karşılandı. 

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Haber Tarihi: 13 Ekim 2019 Pazar 10:07
  1. Etyen Mahçupyan
  2. Ahmet Davutoğlu
  3. Independent
  4. Kürt sorunu

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