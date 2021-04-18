Davutoğlu’nun danışmanı Hüseyin Ateş’ten Ahmet Kekeç’e rezil sözler

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AK Parti’den ayrıldıktan sonra Gelecek Partisi’ni kuran Ahmet Davutoğlu, yakın çevresine provokatörleri topladı!..

Gelecek Partisi Genel Başkan Danışmanı, Söylem Komitesi Üyesi Hüseyin Ateş, koronavirüs nedeniyle vefat eden Müslüman gazeteci Ahmet Kekeç hakkında skandal bir paylaşım yaptı.

Hz. Peygamber’in (s.a.v.) “Ölüleriniz hakkında ya hayır konuşun ya da susun” emrini umursamayarak Kekeç’e beddua eden Ateş, kimlerin safında olduğunu gözler önüne serdi. Twitter hesabından Ateş, “Allah kabir azabını arttırsın AHMET KEKEÇ” diye yazdı.

Salih Tuna’dan tepki

Gazeteci Salih Tuna, söz konusu paylaşıma tepki göstererek şunları yazdı:

Bu eleman, Sayın Davutoğlu'nun partisinde, "Genel Başkan Danışmanı Söylem Komitesi Üyesi"ymiş... Son nefesine kadar kalemiyle "mana iklimini" fasılasız savunan Ahmet Kekeç'e "beddua" ediyor. Söylem komitesi üyelerinin "söylemi" böyle; her tarafından "liyakat" akıyor!..