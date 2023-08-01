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Siyaset Davutoğlu’nu rezil den cevap! CHP bu sefer haklı beyler
Siyaset

Davutoğlu’nu rezil den cevap! CHP bu sefer haklı beyler

Yeniakit Publisher
2023-08-01 15:26:00 -
Davutoğlu’nu rezil den cevap! CHP bu sefer haklı beyler

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun, "En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti" sözlerine cevap veren CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, "Kimse kafalarına silah dayayıp 'gelin buradan aday olun' demedi. Girmeselermiş. Seçimler gelecek yine tek başlarına girsinler, boylarının ölçüsünü alsınlar." diye konuştu.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun CHP hakkındaki sözlerini değerlendirdi.

Bir gazetecinin, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'nun, "En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti" sözlerine ilişkin görüşlerini sorması üzerine Öztunç, "Kendi görüşü, saygı duyarız ama girmeseymiş. Kimse Davutoğlu'nu zorla getirip CHP listelerinden aday yapmadı. Kimse kafalarına silah dayayıp 'gelin buradan aday olun' demedi. Girmeselermiş. Seçimler gelecek yine tek başlarına girsinler, boylarının ölçüsünü alsınlar." cevabını verdi.

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