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Siyaset Davutoğlu'ndan yerel seçimlerde ittifak açıklaması
Siyaset

Davutoğlu'ndan yerel seçimlerde ittifak açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-09-24 18:47:00 -
Davutoğlu'ndan yerel seçimlerde ittifak açıklaması

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Türkiye'nin her yerinde, ittifak ihtimalleri mahfuz tutulmak üzere, kendi logomuzla seçime girmeye hazır hale geleceğiz. Ama bir ittifak olma ihtimali olduğunda da bütün partilere kapımız açıktır." dedi.

Gelecek Partisi Lideri Davutoğlu, Ankara'da Etimesgut 2'nci Olağan İlçe Kongresi'nde konuştu. Davutoğlu, şu ana kadar çeşitli illerde 100'e yakın kongre gerçekleştirdiklerini ve her ildeki bir ilçe kongresine katılmaya çalıştığını belirterek, "Gümbür gümbür, heyecanla, aşkla aralık ayında yapacağımız 2'nci büyük kongremize gidiyoruz" dedi.

"Memlekette insan israfı var"

Ardından 1 Ekim'de TBMM'nin açılacağını hatırlatan Davutoğlu, "28 Mayıs'tan bugüne kadar takriben 4 ay geçti. Hem halkımızın hem partiler olarak bizlerin hem de en büyük sorumluluk iktidarda olduğu için iktidarın bir muhasebe ve bir hesap verme vaktinin geçtiğine inanıyorum. İsraf her yerde. İsraf sadece kamu harcamalarında değil. İnsan israfı var bu memlekette. Gençler kayboluyor gidiyor. Yüreğim yandı; 6 tane genç Atina'da öldürüldü. Niye yüreğim yandı biliyor musunuz; bunlar piyon. Biri 22 yaşında, biri 23 yaşında, biri 25 yaşında, 30 yaşını bulan yok. Nerede bunların patronları? 23 yaşındaki bir genç mi o mafya örgütünü kurdu? Nerede bunların patronları? Ben nepotizme savaş açtığımda siz neredeydiniz? Ben 'akraba kayırmacılığına son vereceğim' dediğimde siz neredeydiniz? Neden bizim çocuklarımız, akrabalarımız kimse tarafından bilinmez de sizinkiler bütün hayat hikayeleriyle kamuoyu önündedir? Kul hakkını hatırlamanız iyi oldu. İşte biz Gelecek Partisi olarak o kul hakkı için yola çıktık" diye konuştu.

"Bütün ilçelerde biz gerekli hazırlıklarımızı yapacağız"

Teşkilatlarından yerel seçimlere hazırlanmalarını isteyen Davutoğlu, "Etimesgut'ta, bütün ilçelerde biz gerekli hazırlıklarımızı yapacağız. Daha önce parti yönetim kurulunda aldığımız karar mucibince Türkiye'nin her yerinde, ittifak ihtimalleri mahfuz tutulmak üzere, kendi logomuzla seçime girmeye hazır hale geleceğiz. Ama bir ittifak olma ihtimali olduğunda da bütün partilere kapımız açıktır. Hiç kimseyi dışlamıyoruz, hiç kimseyi kenarda tutmuyoruz. Önümüzdeki kritik süreçte Türkiye'nin geleceği, dışlayanlar değil bütünleştirenler tarafından şekillendirilecek" ifadelerini kullandı.

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