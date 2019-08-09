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Davutoğlu'ndan 'yeni parti' açıklaması! "Bu samimiyeti kim görmek istemezse istemesin..."

Kurulması beklenen yeni parti iddialarıyla ilgili eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'ndan yeni bir açıklama geldi.

09 Ağustos 2019 Cuma 22:00
Davutoğlu'ndan 'yeni parti' açıklaması! "Bu samimiyeti kim görmek istemezse istemesin..."

Parti kuracağı iddia edilen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Konya’da babaocağı Taşkent’te düzenlenen Mevlid programına katıldı. Beraberinde eski AK Parti’li milletvekilleri ve eski AK Parti il başkanlarıyla birlikte ilçeye gelen Davutoğlu, hemşehrilerinin ilgisiyle karşılandı.

“Çalışmak dediğimiz halkın derin vicdanına hitap etmektir”

Sözcü'de yer alan habere göre kurulması beklenen yeni partiyle ilgili açıklamalarda bulunan Davutoğlu, “Çalışmaktan kast edilen, siyasi bakımdan pozisyonu halka anlatmaksa çalışmaya başladık. Çalışmak dediğimiz halkın derin vicdanına hitap etmektir. Mesele siyasi tabakaya değil. AK Parti’nin derin vicdanına seslenmek. Milletimizin bizi iktidara taşıdığı vicdanı hepimiz çok iyi biliyoruz” diye konuştu.

Üç yıl benim adımın anılması yasaktı bu memlekette

Vatandaşların kendilerine samimiyetle sahip çıktığını aktaran Davutoğlu, “İnsanların bugün burada gösterdikleri ilgi kesinlikle vicdandan kaynaklı samimiyettir. Samimiyetten bazı şeyler saklanmaz. Var olan bu samimiyeti kim görmek istemezse istemesin kesinlikle görünecektir. Üç yıl benim adımın anılması yasaktı bu memlekette. Ama yasaklamak, ambargo koymak var olan bu samimiyetin önüne geçemez. Mesela Diyarbakır'dan sahura kadar ayrılamadım. Elazığ'da da aynıydı bu samimiyet” dedi.

 

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 22:00
  1. Konya
  2. Elazığ
  3. Diyarbakır
  4. Ahmet Davutoğlu
  5. yeni parti açıklaması

YORUM YAZ

  • hizipsavarhizipsavar43 dk önce
    gel gel sende al boyunun ölçüsünü. geldiğiniz tarihler çok manidar
  • BozokBozok52 dk önce
    Bu parti kuran eski lerin hanimlarinin ve disaridan bzgzi baskilarla boyle bir ise girustikleri hsatta gul un haniminincumhurbaskanlogo doneminde emine erfoganla hic konusmadigiayrica davutoglunu almanyanin tesvik ettigi bas akanligi zamaninda markelon 15 gunde bir turkiyeye geldigi soylentisi halk arasinda konusuluyor. Baska odaklar varmi soru isareti. Kurup olculerini alsinlar gaz verip pohpohlayanlar o zaman ne yaparlar. Gecmise bsksinlar. Davutoglu ve gul erdogan sayesinde oralara geldi bunu unutmasinlar. 367 ler vs. Hepsini hatirlasinlar. Erdogan oldukca bunlar parti kursada sola hizmet ederler baska birsey olmazsol birlesirken sag paramparca oluyor bunu iyi sorgulasinlar.
  • şenay doğanşenay doğan58 dk önce
    DİYARBAKIRDAN SAHURA KADAR AYRILAMADIN!!!!!!!!ELAZIĞDA DA DURUM AYNIYDI !!allaha emanet olun
  • HACI HACI 59 dk önce
    Yürü git işine milletin başını arıtma. Gına geldi artık. Partimi kuruyorsun ne yapıyorsan yap. Bide senle uğraşmayalım.
  • RizemasiRizemasi1 sa önce
    Sen öyle zannet. Ne yüzle çıkıyorsun insan yüzüne, yazıklar olsun.
  • SelmanSelman1 sa önce
    Selman 4 saat önce eklendi.Bu devrin sadettin kopegi, davutoglu münafığı yine sahnede! Hani su gecen 3 kisilik sputnik ekibi ile roportaji olay olan meshur hoca! Eski Basbakan ve Akp eski genel baskani olan yani! Yeni siyasi parti kuracagim diye simdilerde ortalikta cakal gibi dolaşmaya baslayan davutoglu munafigi ne demis bu en son yaptığı genis kapsamli roportajinda ozetle; Her zaman olduğu gibi yine bi ton safsatayi gundeme getirmesini muteakip basta Baskan Erdogan olmak uzere Akp yoneticilerine serzenizte bulunuyor bolca. Sonra kendisine karsi yapilan sözde haksizliklarin onu yildirmadigi meyanindaki ifadelerinin ardindan yine kendini övüp övüp duruyor. Megaloman hocamizin kendine yönelik bu övgü dolu güzellemeleri arasinda en çarpıcı olani ise "benden hersey olur ama düşük profilli birsey olmaz" lafzi:):):) Bu arada yeni parti kuracagim demiyor ama kurabilirim diyor dansöz kılıklı:) Virt diyor zirt diyor! Lakin butun bunlarin hicbir onemi yok esasen. Zira kendini beğenmiş, kibirli, her seyi kendisinin bildiğini zanneden davutoğlu, halis bir munafik oldugunu kendi agzi ile alenen itiraf etmisti bu röportajda! Sozde devlet sisteminin bozulduğuna dair eleştirileri ve yine Akp oznesinde yasanan sozde yozlasmayi, "dinin siyasete alet edilmesine" baglamisti bizim çok bilmis hoca! Euzu billa... Bu tespiti ve beyanı ile halis bir munafik oldugunu da cumle aleme bir kez daha ispat ve ifsa etmis oldu boylece. Bre haysiyet ve karakter abidesi ayaklarina yatan, seni kansiz munafik köpek, o vakit adama sormazlarmi meydanlar da davammm davamizzzzz diye haykirdigin mevzu neydi??? Davam davam deyu, seni dinlemek icin toplanan muslumanlara hitaben haykira haykira okudugun dini referanslı şiirler neydi??? Sen bizimle eğleniyor muydun? Ilaveten ne demek dini siyasete alet etmek, bre munafik soytari??? Hz muhammed sav efendimiz, rasid halifeler, ashabi kiram ve bunlardan sonra gelen tum salih musluman devlet adami ve yöneticilerinin siyasetleri, dinimizden ayrimiydi? Agzina sakiz yapip çiğneyip cigneyip nefsine gore istedigin yere tukurdugun Devleti Ali Osman'in siyasetinin ana kaynagi neydi??? Butun bunlara ilaveten basta Tr olmak uzere muslumanlarin yasadigi tum ulkelerde islam hakim degilken, Tr dahil cogunda islam i si bile yokken, buna karsin örneğin misir a islami nizam getirmek isteyen mursi gibi salih liderler zulme ugrayip sehit edilmisken yada salih ulemalar bu ulkelerdeki batil nizamlar tarafından hapislere atilmis veya sürgün edilmisken, filistinli ve gazzeli muslumanlar oncelikli olmak kaydiyla dunyanin bircok bolgesindeki muslumanlar dinleri, namuslari ve topraklarini savunmak icin azili kafirler ve bunlar ile birlik olan munafiklar/murtedlere karsi canla basla cihad ederken bile surdurmeye calistiklari nebevi siyaseti göre göre, Tr de ve dolayisiyla Akp de dini siyasete alet ettiler diyorsun oyle mi??? Seni munafik kopek seni! Birde hal boyle iken, sanki Hak yolda Hakkiyla mücadele ediyormus gibi, utanmaksızın, Allah svt ya boynunu kimseye egdirmemesi icin dua ediyorsun oyle mi? Allah svt senin o kopasica boynunu devirsin insa Allah tez vakitte! La havle vela kuvvete illa billa aliyhil azim. HasbinAllah ve nimel vekil. Allah svt seni islah etsin. Sen ve senin gibi halis munafiklarin serrinden, bu ulkeyi ve tum muslumanlari korusun insa Allah.
  • uyan tcuyan tc1 sa önce
    gelde boyunun ölçüsünü öğren davitoğlu

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