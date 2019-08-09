Davutoğlu'ndan 'yeni parti' açıklaması! "Bu samimiyeti kim görmek istemezse istemesin..."

Parti kuracağı iddia edilen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Konya’da babaocağı Taşkent’te düzenlenen Mevlid programına katıldı. Beraberinde eski AK Parti’li milletvekilleri ve eski AK Parti il başkanlarıyla birlikte ilçeye gelen Davutoğlu, hemşehrilerinin ilgisiyle karşılandı.

“Çalışmak dediğimiz halkın derin vicdanına hitap etmektir”

Sözcü'de yer alan habere göre kurulması beklenen yeni partiyle ilgili açıklamalarda bulunan Davutoğlu, “Çalışmaktan kast edilen, siyasi bakımdan pozisyonu halka anlatmaksa çalışmaya başladık. Çalışmak dediğimiz halkın derin vicdanına hitap etmektir. Mesele siyasi tabakaya değil. AK Parti’nin derin vicdanına seslenmek. Milletimizin bizi iktidara taşıdığı vicdanı hepimiz çok iyi biliyoruz” diye konuştu.

“Üç yıl benim adımın anılması yasaktı bu memlekette”

Vatandaşların kendilerine samimiyetle sahip çıktığını aktaran Davutoğlu, “İnsanların bugün burada gösterdikleri ilgi kesinlikle vicdandan kaynaklı samimiyettir. Samimiyetten bazı şeyler saklanmaz. Var olan bu samimiyeti kim görmek istemezse istemesin kesinlikle görünecektir. Üç yıl benim adımın anılması yasaktı bu memlekette. Ama yasaklamak, ambargo koymak var olan bu samimiyetin önüne geçemez. Mesela Diyarbakır'dan sahura kadar ayrılamadım. Elazığ'da da aynıydı bu samimiyet” dedi.