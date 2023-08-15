Davutoğlu’ndan kaçtı Kılıçdaroğlu yakaladı

14 ve 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında yeniden hezimete uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere partililerin değişim çağrılarına kulak asmadı.

Koltuğu bırakmayan Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi'nden transfer yaptı. CHP lideri, ittifakın ortaklarından Gelecek Partisi'nden ayrılan Avukat Özer Öztaşbaşı'ya CHP rozetini taktı.

Avukat Özer Öztaşbaşı sosyal medya hesabından o anları paylaştı ve şu ifadelere yer verdi:

2019 yılından beri İstanbul Kurucusu olduğum Gelecek Partisi'nden geçtiğimiz ay ayrılmıştım. Güzel dostluklar biriktirip, nitelikli pek çok insan ile tanışma ve çalışma fırsatı bulmuştum.

Şimdi ise Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yenilenme ve gençleşme vizyonu çerçevesinde artık ben de CHP üyesiyim. 2014 yılından bu yana ilçe ve il bazlı olarak 9 seçim yönetmiş bir siyasetçi olarak, sandık güvenliğine dair tecrübe ve başarılarımı bundan sonra Cumhuriyetimizin kurucu partisi olan CHP çatısı altında göstermek için büyük heyecan duyuyorum.

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Bunun ilk meyvesini önümüzdeki yerel seçimlerde göreceğimize inşallah inanıyorum. Değerli dostum Parti Meclisi Üyesi ve Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar'a da ayrıca teşekkür ederim.