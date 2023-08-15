  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Davutoğlu’ndan kaçtı Kılıçdaroğlu yakaladı
Siyaset

Davutoğlu’ndan kaçtı Kılıçdaroğlu yakaladı

Yeniakit Publisher
2023-08-15 15:18:00 -
Davutoğlu’ndan kaçtı Kılıçdaroğlu yakaladı

Millet İttifakı'nın ortaklarından Gelecek Partisi'nden Avukat Özer Öztaşbaşı, partisinden istifa edip CHP'ye geçti. Öztaşbaşı'ya rozeti, değişim çağrılarına kulak tıkayıp koltuğu bırakmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu taktı.

14 ve 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında yeniden hezimete uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere partililerin değişim çağrılarına kulak asmadı.

Koltuğu bırakmayan Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi'nden transfer yaptı. CHP lideri, ittifakın ortaklarından Gelecek Partisi'nden ayrılan Avukat Özer Öztaşbaşı'ya CHP rozetini taktı.

Avukat Özer Öztaşbaşı sosyal medya hesabından o anları paylaştı ve şu ifadelere yer verdi:

2019 yılından beri İstanbul Kurucusu olduğum Gelecek Partisi'nden geçtiğimiz ay ayrılmıştım. Güzel dostluklar biriktirip, nitelikli pek çok insan ile tanışma ve çalışma fırsatı bulmuştum.

Şimdi ise Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yenilenme ve gençleşme vizyonu çerçevesinde artık ben de CHP üyesiyim. 2014 yılından bu yana ilçe ve il bazlı olarak 9 seçim yönetmiş bir siyasetçi olarak, sandık güvenliğine dair tecrübe ve başarılarımı bundan sonra Cumhuriyetimizin kurucu partisi olan CHP çatısı altında göstermek için büyük heyecan duyuyorum.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bunun ilk meyvesini önümüzdeki yerel seçimlerde göreceğimize inşallah inanıyorum. Değerli dostum Parti Meclisi Üyesi ve Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar'a da ayrıca teşekkür ederim.

Kaçan kaçana! DEVA Partisi’de istifa depremi
Kaçan kaçana! DEVA Partisi’de istifa depremi

Siyaset

Kaçan kaçana! DEVA Partisi’de istifa depremi

CHP'de kazan kaynıyor! Kılıçdaroğlu'na 'istifa' mektubu
CHP'de kazan kaynıyor! Kılıçdaroğlu'na 'istifa' mektubu

Siyaset

CHP'de kazan kaynıyor! Kılıçdaroğlu'na 'istifa' mektubu

Aman Meral duymasın! İYİ Parti'de toplu istifa
Aman Meral duymasın! İYİ Parti'de toplu istifa

Gündem

Aman Meral duymasın! İYİ Parti'de toplu istifa

Özgür Özel’den istifa çıkışı! Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı değişimcilerin adayı olacak: Anadolu turuna hazırlanıyor!
Özgür Özel’den istifa çıkışı! Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı değişimcilerin adayı olacak: Anadolu turuna hazırlanıyor!

Gündem

Özgür Özel’den istifa çıkışı! Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı değişimcilerin adayı olacak: Anadolu turuna hazırlanıyor!

Kılıçdaroğlu İmamoğlu’nu böyle susturdu! 'İBB adayı olacaksın!'
Kılıçdaroğlu İmamoğlu’nu böyle susturdu! 'İBB adayı olacaksın!'

Siyaset

Kılıçdaroğlu İmamoğlu’nu böyle susturdu! 'İBB adayı olacaksın!'

Tüm Türkiye’den özür diliyorum Hata yapmışım! Kılıçdaroğlu’nu CHP’ye ben kaydettim
Tüm Türkiye’den özür diliyorum Hata yapmışım! Kılıçdaroğlu’nu CHP’ye ben kaydettim

Gündem

Tüm Türkiye’den özür diliyorum Hata yapmışım! Kılıçdaroğlu’nu CHP’ye ben kaydettim

Oda TV Kılıçdaroğlu kavgası büyüyor! Tam 20 gün oldu! Oda TV açıkla demişti Kılıçdaroğlu dedikoduya devam ediyor: Biliyorum açıklamam...
Oda TV Kılıçdaroğlu kavgası büyüyor! Tam 20 gün oldu! Oda TV açıkla demişti Kılıçdaroğlu dedikoduya devam ediyor: Biliyorum açıklamam...

Gündem

Oda TV Kılıçdaroğlu kavgası büyüyor! Tam 20 gün oldu! Oda TV açıkla demişti Kılıçdaroğlu dedikoduya devam ediyor: Biliyorum açıklamam...

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23