Davutoğlu "FETÖ" sorusunu göz göre inkar etti! Bu görüntüden yüzü kızaracak mı?

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Oğuzhan Uğur'un Babala TV'deki Youtube programında konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na FETÖ'nün Işık evlerinde ders verdiği iddiası soruldu.

Programa katılan bir vatandaş, Davutoğlu'na, "Işık evlerine kaç yılında girdiniz? Hangi eylemleriniz sonucunda 'cemaatin' evlerinde ders verecek rütbeye yükseldiniz?" diye sordu.

İnkar etti!

Davutoğlu, cevabında inkar politikası yöntemini izleyerek, Kıbrıs'taki bir konferanstan sonra, bir öğrenci evinde, FETÖ ile hiç alakası olmayan bir evde ders verdiğini iddia etti.

Ahmet Davutoğlu, "Işık evlerinde bırak kalmayı, ders vermeyi, hiçbir şekilde tasvip etmedim. Hep karşı çıktım." sözlerini öne sürdü.

Davutoğlu, FETÖ'ye hayatının hiçbir döneminde destek verecek ifadeler kullanmadığını da söyledi.

Araya giren stüdyodaki vatandaş, "Sayın Davutoğlu, o zaman size Yotube'daki Türkçe Olimpiyatları videosundaki konuşmanızı izlemenizi tavsiye ediyorum." dedi.

Göz göre göre yalan!

Davutoğlu, ilgili konuşmada sadece Türkçe öğreten öğretmenlere teşekkür ettiğini vurguladı.

Stüdyodaki konuk, "Tekrar izlerseniz görürsünüz." dese de Ahmet Davutoğlu görüntülerdeki sabit konuşmalarını yalanlamayı sürdürerek, şu ifadeleri kullandı:

Bak bakalım Fetullah Gülen'in adı var mı orada? Ben ne konuştuğumu bilirim.

Ne söylemişti?

Davutoğlu, Türkçe Olimpiyatlarında şöyle konuşmuştu: Bu faaliyetlere katkıda bulunan başta muhterem hocaefendi olmak üzere tüm öncülere selam olsun.