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Davutoğlu'ndan 'Cemal Kaşıkçı' açıklaması: Türk makamlarını sorgulamak...

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Suudi Arabistan Konsolosluğunda kaybolan ve hakkında öldürüldü iddiaları yer alan gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında açıklamalarda bulundu.

09 Ekim 2018 Salı 20:28
Davutoğlu'ndan 'Cemal Kaşıkçı' açıklaması: Türk makamlarını sorgulamak...

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kayıplara karışan ve Suudi Arabistan tarafından öldürüldüğü öne sürülen "Cemal Kaşıkçı" hakkında açıklamada bulundu.

Sosyal medyadan açıklama yapan Davutoğlu şu ifadelerde bulundu:

"Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul başkonsolosluğunda kaybolması mutlaka aydınlatılması gereken bir hadisedir. Suudi yetkililer bu konuyu bir an önce aydınlığa kavuşturmalıdır. Uzun süredir değişik vesilelerle Türkiye'yi ziyaret eden Kaşıkçı'yla ilgili Türk makamlarını sorgulamak ise haksızlığın ötesinde bir bühtandır. Kaşıkçı'nın akıbeti ifade ve basın özgürlüğü açısından tüm dünya için bir sınama olacaktır. Bir vatandaşın sadece eleştirel görüşleri yüzünden cezalandırılması insani değerlerle bağdaştırılamaz"

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 20:28
  1. İstanbul
  2. Cemal Kaşıkçı
  3. Ahmet Davutoğlu

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