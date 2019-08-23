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Davutoğlu'ndan Başkan Erdoğan ve AK Partililere cevap geldi!

Ahmet Davutoğlu, kendisini isim vermeden eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve parti içerisinde hainlikle suçlayan AK Parti'lilere cevap verdi.

23 Ağustos 2019 Cuma 22:43
Davutoğlu'ndan Başkan Erdoğan ve AK Partililere cevap geldi!

Sakarya Dostları Platformu’nda konuşan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, kendisi hakkında çok sert eleştirilerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve AK Parti içerisinde hainlikle suçlayan partililere cevap verdi.

"Kimse bana 'hain' diyemez"

Kim ne derse desin bu gidişe itirazımız var.” diyen Davutoğlu, “Ben bu ülkenin başbakanlığını yaptım. Seçilerek geldim kimse bana hain diyemez.” ifadelerini kullandı.

Davutoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"AK Parti'ye 1 dakika durun, 1 dakika düşünelim dememiz gerekiyordu.

Daha önce de dile getirdik eleştirimizi. Ancak şimdi daha fazla konuşma vaktidir. İşleri düzene koyma vaktidir.

FETÖ taktikleriyle kimse kimseye kumpas kurmasın dedik.

Siyasi söylemi değiştirmek gerek dedik. Uzlaşmacı olalım dedik, ayrıştırmadan uzaklaşmalıyız dedik.

Kriz yoktur diyerek krizi unutturamazsınız. Krizi işin ehli insanlar yönetmeli dedik.

Sakarya'da da gördük ki, Sakarya'nın da bu gidişe itirazı var.

Bizi ihanetle tanımladılar

Ne dediler bize, hain dediler, ihanetle tanımladılar. Bu ülkenin başbakanına kimse hain diyemez.

28 Şubat döneminde, 12 Eylül döneminde mücadele ettiklerimiz de oldu ama bu topraklarda hiçbir başbakana hain denmedi.

Biz ne zaman ihanet ettik söyleyin. Meydan okuyoruz, meydan okuyoruz.

367 Kumpasıyla bu devlete kayyum atayanlara karşı mücadele ettiğimizde mi haindik?

Parti kapatılırken mi hain olduk?

One minute Davos'ta mı hain olduk?

7 Şubat 2012'de MİT krizinde bu ülkenin başbakanı hedef alındığında onlara meydan okuduğumuzda mı hain olduk

17 Aralık'ta Konya'da omuz omuza o hainliğe karşı geldiğimizde mi hain olduk?

Troll çetelerinin kumpaslarıyla bu ülke zarar görmesin diye başbakanlık görevini bırakırken mi hain olduk?

15 Temmuz gecesi halkı meydanlara çağırırken mi hain olduk?

Kimse ümmeti tekeline alamaz

Biz Ömer arıyoruz diyenlerin Hz Ömer'i hatırlaması gerekiyor. Ben siyasi hayatta dini kavramların kullanılmasına tümden karşıyım artık buna bir son vermemiz lazım.

Bu topraklarda yaşayan 81 milyon insan ümmetin bir parçasıdır. Kimse ümmeti tekeline alamaz.

Ümmet derken, biz yalılarda oturarak siyaseti dizayn edenlerden değiliz."

 

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 22:43
  1. Sakarya
  2. Konya
  3. Ahmet Davutoğlu
  4. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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