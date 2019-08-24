Davutoğlu'na soru sormak istedi... Böyle engellendi!

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Dostlar Platformu etkinlikleri kapsamında Sakarya'ya geldi.

Sakarya’da yaşlı bir adam, şehri ziyaret eden Ahmet Davutoğlu’na soru sormak istedi. Davutoğlu’nun yanındakiler tarafından engellenen yaşlı adam, bir de provokasyon ile suçlandı.

“Hakkım değil mi?”

Davutoğlu’na soru sormak için alanda ilerleyen şahıs, korumalar tarafından durdurulunca, “Vatandaş olarak soru sormak hakkım değil mi? Bir şey soracağım.” diyerek tepki gösterdi.

“Provoke etme”

Parti kurma hazırlıklarını sürdüren Davutoğlu’nun ekibinden bir şahıs, yaşlı adamın önünü kesip, “Bana söyle” dedi, ardından, “Yapma, provoke etme ortalığı” ifadesini kullandı.

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