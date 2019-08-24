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Davutoğlu'na soru sormak istedi... Böyle engellendi!

Sakarya’da yaşlı adam, parti kurma hazırlığı yapan Ahmet Davutoğlu’na soru sormak istedi. Davutoğlu ekibi tarafından uzaklaştırılan yaşlı adam, provokasyonla suçlandı.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 10:47

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Dostlar Platformu etkinlikleri kapsamında Sakarya'ya geldi.

Sakarya’da yaşlı bir adam, şehri ziyaret eden Ahmet Davutoğlu’na soru sormak istedi. Davutoğlu’nun yanındakiler tarafından engellenen yaşlı adam, bir de provokasyon ile suçlandı.

“Hakkım değil mi?”

Davutoğlu’na soru sormak için alanda ilerleyen şahıs, korumalar tarafından durdurulunca, “Vatandaş olarak soru sormak hakkım değil mi? Bir şey soracağım.” diyerek tepki gösterdi.

“Provoke etme”

Parti kurma hazırlıklarını sürdüren Davutoğlu’nun ekibinden bir şahıs, yaşlı adamın önünü kesip, “Bana söyle” dedi, ardından, “Yapma, provoke etme ortalığı” ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 10:47
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YORUM YAZ

  • BekirBekir21 dk önce
    Fetonun kripto elemanidir ahmet sinsi abdul ve babacan...Fitneyi uyandirana RABBİM lanet etsin...
  • DavutoğluEkibi Doğrusunu yapmıştır.DavutoğluEkibi Doğrusunu yapmıştır.22 dk önce
    Adamın niyeti soru sormak değil, provokasyonluk yapmaktı.Zira amacı soru olsa zaten sorusu Davutoğlu'na iletilecekti. Muhtemelen provokasyon sorusu da görevden alınan Belediye Başkanları olacaktı. Terör Destekçilerine nasıl arka çıkarsınız diyecekti. Sonra Davutoğlu'nun verdiği cevap havuz medyasında kesip cımbızlanacak, terörü savunur gibi çarpıtılacaktı. Davutoğlu'nu durdurmak için büyük senaryolar mutlaka oynanacaktır. Bundan sonra Milletin adamı Davutoğlu'na Senaryolu Kumpaslar hazırlanacaktır. Davutoğlu'nun çevresindekiler, çok daha dikkatli olmalıdır.
  • MilletMillet30 dk önce
    Şu engellemeye çalışanlarıntiplerine bir nakınBu adamlar sünepefetöcülerene de çokbenziyor

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