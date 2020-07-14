Davutoğlu'na sert çıkış: Bir de o isimde kitabı var
AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, çelişkili açıklamaları nedeniyle Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na sert çıktı.
AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, çelişkili açıklamaları nedeniyle Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na sert tepki gösterdi.
Özalan, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:
"AK Parti'den kendim ayrıldım" diyen Ahmet Davutoğlu, birkaç dakika sonra da 'ben ihanet etmedim, kendim ayrılmadım zaten, ihraç edildim' diyor. Bu şahısın 'Duruş' adında kitabı var üstelik! Rüzgargülü gibi dönüyor, utanmadan 'Duruş'tan bahsediyor."
Özalan'ın tweeti şöyle: