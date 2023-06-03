Davutoğlu'na büyük şok! Şimdi oturup ağla Ahmet Bey

Ahmet Davutoğlu'nun yayın organı Karar gazetesinde kalem oynatan Mustafa Karaalioğlu, muhalefeti topa tuttu.

Muhalefetin sadece iktidar seçmeni değil, kendi tabanı üzerinde de etkisinin azaldığını belirten Karaalioğlu, "Özellikle Millet İttifakı partileri hiçbir şey olmamış gibi yola devam edecek olursa gerçek anlamda bir muhalefet gücünden bahsetmek dahi imkansız olacaktır. Faturasını kimsenin ödemediği seçim yenilgisi olmaz, olursa oradan siyaset çıkmaz. 14/28 Mayıs mesajlarına kayıtsız kalmak, Türkiye’nin gerçek anlamda bir muhalefet gücünden mahrum kalmasından başka sonuç da doğurmaz" dedi.

"Türkiye'de asıl sorununun muhalefet olduğu" iddiasının siyasi gerçek haline geldiğini kaydeden Karaalioğlu, "Liderler bir şey olmamış ve seçim kaybedilmemiş gibi davranmayla devam ederse; yani mezarlıkta ıslık çalarsa yüzde 50’nin altına takılıp kalan muhalefet enerjisini zayıflatırlar. Demokrasinin hayrı için bu gerçeği yok saymamaları gerekir.

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Neyi nasıl yapacaklarını kendileri bilir ama bugüne kadar yaptıklarının işe yaramadığı gerçeğini kabul ederek yola çıkmalarında fayda vardır" ifadelerini kullandı.