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Davutoğlu ve Bahçeli arasında gizli görüşme! "Konu Erdoğan'dı"

2015 senesindeki terörle mücadele konusunda konuşursa kimsenin insan içine çıkamayacağını iddia eden Ahmet Davutoğlu'nun sözleri, akıllara koalisyon görüşmelerini getirdi. Bahçeli ile gizli bir görüşme yaptığı belirtilen Davutoğlu'nun isteğiyle, söz konusu toplantının gizli tutulduğu ifade edildi.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 09:49
Davutoğlu ve Bahçeli arasında gizli görüşme! "Konu Erdoğan'dı"

Yeni parti hazırlıklarını sürdüren Ahmet Davutoğlu’nun, 7 Haziran 2015 ile 1 Kasım 2015 arasındaki süreç için terörle mücadele ile ilgili sarf ettiği sözler, bahsedilen dönemde AK Parti ile MHP arasındaki koalisyon görüşmesinde yaşananları getirdi.

AK Parti'nin tek başına iktidar çoğunluğunu kaybetmesiyle teröristlere moral veren 7 Haziran 2015 seçimi ile koalisyon kurulamaması sonucunda gerçekleşen 1 Kasım 2015 erken seçimine giden süreçte başbakan olan Ahmet Davutoğlu'nun, "Terörle mücadele defterleri açılırsa birçok insan, insan yüzüne çıkamaz" sözlerinin başlattığı tartışma devam ediyor. Birçok siyasetçi ve gazeteci Davutoğlu’na, “defterleri aç” çağrısı yapıyor.

Ahmet Davutoğlu'nun yakın çevresine göre, bu sözlerin hedefinde yer alanlardan birinin de o dönem hükümet kurma çağrılarını geri çeviren MHP olduğu belirtilirken, Davutoğlu’nun bu sözleri akıllara o dönem AK Parti ile MHP arasında gerçekleşen koalisyon görüşmesinde yaşananları da getirdi.

Görüşmede neler yaşandı?

Dönemin Başbakanı ve AK Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP ile sonlanan istikşafı görüşmelerin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile koalisyon görüşmesi yapmıştı.

Davutoğlu, Bahçeli’nin siyah bir çanta ile geldiği görüşmenin olumsuz sonuçlandığını ve MHP’nin koalisyon hükümeti kurmayı kabul etmediğini açıklamıştı.

15 Ekim 2015 tarihinde ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, katıldığı bir televizyon programında koalisyon görüşmesinde yanında olan siyah çantayı açmış ve görüşme esnasında Davutoğlu’nun kendilerine bir sır verdiğinden bahsetmişti.

Davutoğlu gizli kalmasını istedi

Yeniçağ Gazetesi'nden Fatih Ergin'in haberine göre; Bahçeli, Davutoğlu’na koalisyon için sundukları dört şartı açıkladıklarını belirterek, “Bunun üzerine sayın Başbakan görüşlerini söyledi ve görüşlerinin gizli kalmasını istedi. Konuşulanların ‘burada kalmasını’ istedi.” ifadelerini kullanmış ve bu hususta güvence verdiklerini de belirtmişti.

İddiaya göre konu Erdoğan’dı

Davutoğlu’na yakın kaynaklar tarafından, o dönem Bahçeli’nin “Davutoğlu gizli kalmasını istedi” dediği hususun, Erdoğan ile ilgili olduğu ileri sürüldü.

Bu iddiaya göre; Bahçeli'nin koalisyon şartları arasında bulunan "Cumhurbaşkanı'nın anayasal sınırlarına çekilmesi" ile ilgili olarak Davutoğlu’nun Erdoğan’ın mevcut cumhurbaşkanlığından kendisinin rahatsız olduğunu ve AK Parti-MHP koalisyonu kurulursa, Erdoğan’ın daha geri planda bir cumhurbaşkanlığı yapmak zorunda kalacağını belirttiği ifade edildi. Bahçeli’nin ise Davutoğlu’nun bu görüşüne sessiz kaldığı öne sürüldü.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 09:49
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