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Siyaset Davutoğlu ve Babacan'ı satan satana! Jahrein'in yayınında galiz küfürler...
Siyaset

Davutoğlu ve Babacan'ı satan satana! Jahrein'in yayınında galiz küfürler...

Yeniakit Publisher
2023-05-20 16:49:00 - 2023-05-20 16:51:22

Oyları olmadan TBMM'de yüksek sayıda vekillik kazanan 6'lı masanın küçük ortakları, muhalefetin hedefi haline geldi.

Sosyal medyada yayın yapan Jahrein kullanıcı adlı Ahmet Sonuç ile Erlik, Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan'a ağza alınmayacak küfürlerle hakaretler savurdu.

Babacan, Davutoğlu ve Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu'na cumhurbaşkanlığını kazandıracak oy katkısını sağlayamayınca, seçim sürecinde kendilerini yere göğe sığdıramayanların hedefi haline geldi. Muhalefet hezimetin bedelini 6'lı masanın küçük ortaklarına yüklemeye başladı.

Babacan ve Davutoğlu'na eleştirilerde doz yükselten CHP yandaşı sosyal medya kullanıcıları Jahrein ve Erlik, iki ismi galiz küfürlerle hedef aldı.

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