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Medya Davutoğlu ve Babacan’a çok büyük şok! Resmen felekleri şaşacak
Medya

Davutoğlu ve Babacan’a çok büyük şok! Resmen felekleri şaşacak

Yeniakit Publisher
2023-05-30 14:18:00 - 2023-05-30 14:32:30
Davutoğlu ve Babacan’a çok büyük şok! Resmen felekleri şaşacak

CHP'li Mehmet Tezkan, CHP'nin yayın organı halktv.com.tr'de muhalefeti bombaladı.

CHP'li Mehmet Tezkan, CHP'nin yayın organı halktv.com.tr'de muhalefeti bombaladı. 

Tezkan, dikkat çekici yazısında özetle şunları kaydetti:

"CHP’ye bakıyorsun içine almadığı parti yok yine yüzde 25… 2015’te de yüzde 25’ti… İyi Partiye bakalım. Akşener’in gezmediği il ilçe yok, neredeyse çıkmadığı kanal yok oyu yüzde 10 bile değil. Ambargolu olduğu 2018 seçiminin gerisinde… Davutoğlu ve Babacan’ın meğer seçmeni yokmuş. Diyorum ki; oturup sorgulayalım. Sorgulamazsak ilerleyemeyiz."

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