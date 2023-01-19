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Gündem Davutoğlu terör sempatizanı Metin Pirani ile görüştü
Gündem

Davutoğlu terör sempatizanı Metin Pirani ile görüştü

6'lı masada krize neden olan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sözde "Kürdistan Azadi Hareketi" Genel Sekreteri Metin Pirani ile bir araya geldi.

Yeniakit Publisher
2023-01-19 01:57:00 -
Davutoğlu terör sempatizanı Metin Pirani ile görüştü

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 6'lı masaya yaptığı 'kriz' tehdidinin gölgesinde Ankara'da sözde "Kürdistan Azadi Hareketi" Genel Sekreteri Metin Pirani ile bir araya geldi.

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile ittifak kuran Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sözde 'Kürdistan Azadi Hareketi'nin Genel Sekreteri Metin Pirani'yi makamında ağırladı.

Ahmet Davutoğlu'nu makamında ziyaret etti

Örgüt propagandasını yapan sözde STK'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Pirani, Ahmet Davutoğlu'nu makamında ziyaret etti. Kürtçe Eğitim ve Yeni Anayasa konuları ele alındı. Misafirperverliklerinden ötürü kendilerine teşekkür ederiz." ifadeleri yer aldı.

"Kendi kafamıza sıkıyoruz"

Terör sevici Metin Pirani, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, teröristlerin eylemlerinin Diyarbakır'da değil de Paris'te olmasına tepki göstermişti. Fransız halkının bu görüntüleri görmek istemediğini söyleyen Pirani, "Burası Diyarbakır Özlem 2000 lokantasının önü değil. Buna hakkınız yok. Kendi kafamıza sıkıyoruz" demişti.

Bölücü zihniyet

Öte yandan Metin Pirani'nin genel sekreteri olduğu sözde "Kürdistan Azadi Hareketi" bölücü faaliyetleriyle ön planda. Söz konusu oluşumun sosyal medya hesapları mercek altına alındığında konum kısmında "Amed/Kürdistan" ibaresinin yer aldığı gözlemlendi.

"Geldiğimizde Kürtçeye gereken hürmet verilecektir"

Davutoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Anadilde eğitim hakkını parti programına yazan ilk parti biziz. Türkler de Kürtçe öğrenmeli. AK Parti şimdi bu reformları şeklen devam ettiriyor. Geldiğimizde Kürtçeye gereken hürmet verilecektir." ifadelerini kullanmıştı.

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