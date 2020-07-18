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Gündem

Davutoğlu, solak mahalleye göz kırptı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinde solcuların da olduğunu belirterek solak mahalleye göz kırptı.

Yeniakit Publisher
2020-07-18 18:01:00 -
Davutoğlu, solak mahalleye göz kırptı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Karatay ve Meram İlçe Kongresi'nde konuştu.

AK Parti ile ortak bir noktalarının olmadığı yönünde bir açıklaması olan Davutoğlu, partisinde solcuların da olduğunu belirterek solak mahalleye göz kırptı.

Davutoğlu, Ayasofya ile ilgili de açıklama yaparak "Ayasofya'nın açılması bize sürur vermiştir, Danıştayı tebrik ediyoruz. Doğru bir karardı, arkasında dimdik durduk. Bundan sonra da duracağız." dedi.

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Yorumlar

Nur

Fetö her yere de var pkk chp de sağ da solda ümmetin içinde adamlar 60 senedir içimizde onlara her yo mübah
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Abdulcabbar

Kimse kimseyi enayi sanmasın...Ya Reis, ya da diğerleri....Unutmayın Hak tek millettir....
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