Davutoğlu, solak mahalleye göz kırptı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Karatay ve Meram İlçe Kongresi'nde konuştu.

AK Parti ile ortak bir noktalarının olmadığı yönünde bir açıklaması olan Davutoğlu, partisinde solcuların da olduğunu belirterek solak mahalleye göz kırptı.

Davutoğlu, Ayasofya ile ilgili de açıklama yaparak "Ayasofya'nın açılması bize sürur vermiştir, Danıştayı tebrik ediyoruz. Doğru bir karardı, arkasında dimdik durduk. Bundan sonra da duracağız." dedi.