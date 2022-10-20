Davutoğlu medyasında muhalefete soğuk duş! "AK Parti’nin oyları…"

Chicago Illinois Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Akarca, Ahmet Davutoğlu'na yakınlığıyla bilinen ve muhalefetten arpasını alan Karar'ın Youtube kanalındaki Gülay Erdemli ile Orta Dalga programında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti'nin oy oranına ilişkin konuşan Akarca muhalefette soğuk duş etkisi yapan ifadeler kullandı.

"AK Parti’nin oylarında da iniş durdu hatta biraz çıkış var" diyen Ali Akarca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Seçimden önceki bir yıl için büyüme rakamları lazım. Çünkü seçmen yakın geçmişe bakıyor uzak geçmişe bakmıyor. Ama elimizde şu an 2022 Haziran’dan 2023 Haziran‘a olan rakamlar elimizde yok. Sadece 30 Haziran’a kadar olan durumu biliyoruz. 30 Haziran 2022’de seçim olsaydı ne kadar oy alır diye bakabilirdik. Küçük partiler büyük partilerle ittifak haline girerse o zaman oyu 32. Bir önceki seçimdeki rakam 42.56ydı. O zaman sadece yarım puan yanılma payım vardı."

Son olarak araştırmalardaki oy oranlarını değerlendiren Akarca açıklamalarını şöyle tamamladı:

"Metropol anket şirketine göre kararsızlar yüzde 25’di. Şuanda yüzde 14'e inmiş vaziyette. AK Parti 2018’de oy vermiş kişilerin yarısı ekonomi kötü idare ediliyor diyor. Bu pazar seçim olsa 'AK Parti'ye veririm oyumu' diyenlerin de üçte biri ekonomi kötü idare ediliyor diyordu. Kararsız olanlar evlerinde kalmaya karar vermişler AK Parti’nin oylarında iniş durdu hatta biraz çıkış var. Yani demek oluyor ki adamlar ev bakıyor kararsız kalıyor ve sonra diyor ki yerimde kalacağım yerime döneceğim uygun bir ev bulamadım diyor yani. Anket onu gösteriyor yani değişir mi bilmiyorum."