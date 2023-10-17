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Siyaset Davutoğlu kurdu Babacan kurdu boylarının ölçüsünü aldı! Bir sen eksiktin
Siyaset

Davutoğlu kurdu Babacan kurdu boylarının ölçüsünü aldı! Bir sen eksiktin

Yeniakit Publisher
2023-10-17 19:59:00 - 2023-10-17 20:13:22
Davutoğlu kurdu Babacan kurdu boylarının ölçüsünü aldı! Bir sen eksiktin

AK Parti eski milletvekili Prof. Dr. Pelin Gündeş Bakır, parti kuracağını açıkladı.

Bakır Oda TV'ye konuştu.

Bir kaç ay içerisinde partinin isminin belli olacağını ve İçişleri Bakanlığı'na başvuru yapacaklarını söyleyen Bakır, “Partinin kurucuları arasında ağırlıklı olarak İş insanı ve akademisyenler olacak. Yol arkadaşlarım Türkiye’nin yakından tanığı isimler” dedi.

Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu gibi iddialı cümleler kuran Bakır, açıklamasında daha önce kendisine şu anda Meclis’te olan bir parti genel başkanından milletvekilliği teklifi geldiğini belirterek şunları söyledi:

O partinin lideri benim parti kurma fikrimin olduğunu biliyordu. İki genel başkan yardımcısını bana gönderdi ve milletvekilliği teklif etti. Hatta 4 kez toplantı yaptık. Ancak milletvekilliği listesine alınmadım. İşte ben tam da bu kirli düzene karşı olduğum için yeniden siyasete gireceğim. Arkamızda mafyalar, gayrı meşrular ve holdingler yok. Kavga etmeye gelmiyoruz.

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