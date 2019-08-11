Davutoğlu ile görüntülenen eski CHP'li konuştu! 'İfşa olmamızı dün uygun buldular, bundan sonra birlikte olacağız''

AK Parti 26. Dönem İstanbul Milletvekili Abdullah Başçı'nın eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun memleketi Konya Taşkent' te düzenlediği mevlit programına katılan CHP'li eski milletvekili, emekli müftü İhsan Özkes, o fotoğraf karesiyle ilgili Türkiye Gündemi'ne konuştu.

"Son seçilmiş başbakanımızla bir iki görüşmemiz oldu"

CHP'den istifa ettikten geçen 4 yıllık süreçte hiçbir siyasi parti ile irtibatı olmadığını, üyelik ve gönüllülük gibi işlerde de yer almadığını söyleyen Özkes, "Son seçilmiş başbakanımızla bir iki görüşmemiz oldu, kendi davetleri üzerine oldu. Dün de birlikte olduk" dedi.

"Tabiri caizse daha dün ifşa oldum"

Konya programına da gönderme yapan Özkes, "Tabiri caizse daha dün ifşa oldum. İfşa olmamızı dün uygun buldular. Zat-ı alilerine eşlik ettim, olursa bundan sonraki süreçte de birlikte olacağız inşallah. CHP'den ayrıldıktan sonra hiçbir siyasi partiyle irtibatım olmadı. 21 Temmuz 2015 tarihinde CHP'de ayrıldım. O günden bugüne kadar da hiçbir siyasi parti ile irtibatım olmadı, herhangi bir partinin üyesi, mensubu, gönüllüsü de olmadım. Ancak, geldiğimiz bu günlerde çok şey değişti artılar olmadı eksiler her geçen gün çoğalıyor." dedi.