Davutoğlu ikna odasında! Kılıçdaroğlu kandırdı sıra Özgür’de mi?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki makamında görüştü.

Partiler yaklaşan yerel seçimlere hazırlanıyor..

Bu kapsamda ittifak arayışı süren CHP, şu ana kadar bir tek DEM Partisi'ni arkasına almayı başardı.

İyi Parti'den ret alan muhalefetin diğer partiler ile görüşmeleri ise sürüyor.

Davutoğlu'nu ağırladı

Genel seçimlerde altılı masadaki parti temsilcileriyle bir araya gelen Özel, bugün de Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile görüştü.

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Görüşme, Özel’in TBMM’deki makamında gerçekleşti.

Gelecek Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, CHP Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın da görüşmede yer aldı.

Görüşme, basına kapalı yapıldı.