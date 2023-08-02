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Gündem Davutoğlu: En son tercihim CHP listelerinden seçime girmekti
Gündem

Davutoğlu: En son tercihim CHP listelerinden seçime girmekti

Yeniakit Publisher
2023-08-02 10:00:00 -

Millet İttifakı'nda gündem seçim başarısızlığı. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in seçim öncesi açıklamalarını andıran açıklamalar yaptı. Gazeteci Ruşen Çakır’ın sorularını yanıtlayan Davutoğlu, CHP listelerinden seçime girme kararının son tercihi olduğunu söyledi.

Muhalefetin seçim yenilgisi sonrası Millet İttifakı'nda gündem, "Yanlış strateji mi uygulandı?" Seçim öncesi dönemde İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 72 saat süren masadan kalkma hamlesine, muhalefetin tepkisi büyük olmuştu.

Muhalefetin içinden o döneme dair ilgi çekici açıklama, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan geldi. Davutoğlu, CHP listelerinden seçime girmelerine ilişkin pişmanlık içeren ifadeler kullandı. "En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti. 3 parti gelin birlikte girelim dedim. İYİ Parti'ye teklif götürdüm. Bu sağ seçmen CHP'ye oy vermez, beraber olalım dedim. İYİ Parti'ye de Sayın Akşener'e de söyledim. Partilerimiz arasında görüşmeler oldu. Üçlü, DEVA, Saadet, Gelecek olmayınca İYİ Parti ile de konuştum. Sonra Saadet ile sonra tekrar konuştuk. Büyün yolları denedik. Sonra kimse dönüp de bizim oportünist bir tavır sergilediğimizi iddia edemez" dedi.

Davutoğlu kendisine yönelik, "Hiç oy almadan 10 milletvekili kazandı" eleştirilerine de yanıt verdi. "Ben entelektüel, ilmi, akademik ve siyasi toplumsal bakımdan en büyük fedakarlığı yaptım, 10 milletvekili ile ölçülemeyecek bir fedakarlık bu" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Abdullah

mahluk Davutoğlu CHP den secilmekle cehennem de yerini garantilemiş oldun.

Cezvi

Lo Ahmado lo vallah sen çoğ uyanığsan ha. Şimdi sen çığmışsan bögle diisen hiç olii mi?!?!?!? Sana demezler mi ki get hele mırto seni secim bitene gadar boy boy her metro karada yerini al ondan seçim bitmiş çıkısan böyle gonişisan bu bögle olmii mi heç?! Yav bari sus, sus. Anlamışsan bari sus ha. Lo vallah sen yine de çoğ uyanıksan ha. CHP'den 10 kadar mı nedir vakil koparılandın ha.
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