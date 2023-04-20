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Gündem Davutoğlu CHP'nin kanalında 'Örtülü Başbakan'ı açıkladı
Gündem

Davutoğlu CHP'nin kanalında 'Örtülü Başbakan'ı açıkladı

Yeniakit Publisher
2023-04-20 01:07:00 -

CHP'nin kanalında konuşan Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu çılgın iddialarına bir yenisini daha ekledi. Davutoğlu örtülü 'Başbakan'ın kim olduğunu açıkladı.

AK Parti'de siyasete başlayıp daha sonra partisini terk ederek Gelecek Partisi'ni kuran Genel Başkan Ahmet Davutoğlu CHP'nin kanalı Halk TV'de çılgın bir iddia ortaya attı. Davutoğlu gizli bir başbakan olduğunu iddia etti.

"Hala da örtülü Başbakandır"

Davutoğlu, "Devleti Başbakan gibi yönettti. Berat Albayrak Enerji Bakanı olduğu dönemde Enerji Bakanı değildi. Maliye Bakanı iken Maliye Bakanı değildi. Hala da örtülü Başbakandır. Nureddin Nebati'yi o yönetir. Devletteki yapılanmaları onlar yapar." dedi.

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