Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, katıldığı programda AK Parti'nin Türkiye’yi dünyaya kapatmaya çalıştığı şeklinde skandal bir iddiada bulundu ve AK Parti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tutumu nedeniyle bitme evresinde olduğunu ileri sürdü.

Davutoğlu ayrıca AK Parti ile ortak bir noktalarının olmadığını bildirdi.

Davutoğlu CHP ile mi ittifak yapacak?

Davutoğlu'nun açıklamasının ardından ise akıllara CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ifadeleri geldi. Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nin Millet İttifakı'na dahil olup olmayacağına yönelik soruya, "Pek çok konuda ortak cümleler kurabildiğimizi görüyorum" şeklinde yanıt vermişti.