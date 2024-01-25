Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeniden Gelecek Partisi Genel Başkanlığına seçilen Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti.

Görüşmeyle ilgili Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından, "Gelecek Partisi 2'nci Olağan Büyük Kongresi'nde, yeniden genel başkanlığa seçilen Sayın Ahmet Davutoğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk, ülkemiz ve demokrasimiz için verecekleri mücadeleden dolayı başarılar diledik" açıklaması yapıldı.

"Davutoğlu 'beni neden kandırdın' diye sormuş mudur?"

Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi Davutoğlu, Kılıçdaroğlu'nun kendisine önce "Ümit Özdağ ile aramızda protokol yok" dediğini söylemişti.

Daha sonra dosyaları karıştıran Ahmet Davutoğlu "protokol varmış" diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini kandırdığını ifade etmişti.

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Kılıçdaroğlu'nun Davutoğlu'nu ziyareti sonrası gündeme gelen olayla ilgili "Davutoğlu 'beni neden kandırdın' diye sormuş mudur?" sorusu akıllara geldi.