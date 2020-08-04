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Gündem

Davutoğlu, Babacan, Akşener ve Destici bir araya geldi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bağımsız Samsun Milletvekili Erhan Usta’nın kızı Ayşe Şeyma'nın düğününde bir araya geldi.

Yeniakit Publisher
2020-08-04 14:15:00 -
Davutoğlu, Babacan, Akşener ve Destici bir araya geldi

Bağımsız Samsun Milletvekili Erhan Usta’nın kızı Ayşe Şeyma ile Abdussamed Polat, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen törenle dünyaevine girdi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de davetliler arasında yer aldı.

Siyasi isimler, düğünde aynı masada oturup objektiflere gülümseyerek poz verdi.

Ayşe-Abdussamed çiftinin nikah şahitliğini de Akşener, Davutoğlu, Babacan ve Destici yaptı.

Siyasi partilerin ittifak görüşmelerini hızlandırdığı dönemde bu isimlerin bir araya gelmesi, farklı yorumların yapılmasına yol açtı.

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Yorumlar

ahmet

bir araya gelmişler.keyifler keka...
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