Davutoğlu altılı masadaki liste krizini açığa çıkardı "Meclis'e böyle gidersek sıkıntı çekilir"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 20 milletvekili sözünden dönmesinin ardından altılı masada liste krize açığa çıktı. Kapalı kapılar ardındaki krizi Ahmet Davutoğlu kamuoyuna taşıyarak, "Meclis'e böyle gidersek sıkıntı çekilir" dedi.

İYİ Parti Lideri Akşener'in masadan kalkmasıyla büyük bir kriz yaşayan ve zor toparlanan 6'lı masada liste krizi derinleşti. Cumhurbaşakanı olmak için altılı masadaki ortaklarına cumhurbaşkanlığı yardımcılığı, bakanlık ve 20 milletvekili sözü veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözünden caymasının yankıları sürüyor.

Kılıçdaroğlu'nun CHP listelerinden; SP, GP, DP, Deva gibi yüzde 1'lik partilere 20 değil, sadece 2 ila 3 milletvekili vermeyi kararlaştırdığı ortaya çıktı. Bu önemli detayın partilerin milletvekili aday listelerini YSK'ya teslim etmelerine günler kala gün yüzüne çıkması altılı masada derin bir krizi daha belirginleştirirken, Gelecek Partisi'nden sitem dolu bir açıklama geldi.

DAVUTOĞLU KRİZİ AÇIK ETTİ

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, kendisine yakın Karar Tv Youtube yayınındaki programa katılarak 6'lı masadaki liste krizini ifşa etti. Davutoğlu, 9 Nisan'da kesinleşecek milletvekili listeleri öncesi Kılıçdaroğlu'na sitem ederek, "söylenen şartlarda Millet İttifakı'nda muhafazakar kesimin yeterince temsil edilmeyeceğini" ve bu durumun sıkıntı çıkaracağını söyledi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Davutoğlu, 6'lı masanın olası iktidarı durumunda TBMM'de sol ve milliyetçi çoğunlukla temsil edileceklerini, kendileri gibi muhafazakar kitleye hitap eden partilerin küçük azınlık olarak kalacağını vurguladı. Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Milletin üç damarı varsa, açık ifade ediyorum bunu kimse gücenmesin gocunmasın... Bu üç damarın ikisi baskın olarak var. sol-seküler CHP bayrağı altında, milliyetçiler İYİ Parti bayrağı altında, üçüncü kanat olan muhafazakar ayak ise ittifakta yeterince temsil edilmiyor. Şu an demiyorum masada temsil ediliyor. Meclis'e bu şekilde giderse üçüncü damar sıkıntısı çekilecek. Meclisin büyük çoğunluğu sol-seküler, milliyetçi kanatta, daha az temsil muhafazakar kanatta olursa bu bir dengesizliktir."

"ADAM BİZİ SATTI"

Öte yandan masadan 20 milletvekili sözüyle cumhurbaşkanı adaylığını alan Kılıçdaroğlu'nun sözünden dönmesi DEVA Partisi'nde de tepkilere neden oldu. Kılıçdaroğlu'nun yeni teklifine ilişkin Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın "Bize 20 milletvekilliği sözü verildi, şimdi 3 milletvekilliği öneriliyor. Bunu kabul etmemiz mümkün değil" dediği, DEVA Partisi yöneticilerinin de "Adam bizi sattı" söyleminde birleştiği iddia edilmişti.

9 NİSAN KRİZ GÜNÜ

Altılı masada yaşanan liste krizini HABER7'ye değerlendiren Gazeteci Yazar Serdar Arseven küçük partilerin "CHP'den ne alırsak kâr" gözüyle baktığını "Daha önce iyi Parti'ye 15 vekil kiralık vermişlerdi. Bir ara HDP'ye emanet oy vermişlerdi. Şu an bir taraftan HDP lime lime ediyor bir yandan küçük partiler lime lime ediyor." sözleriyle özetlemişti. Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe ise "Babacan Meclis'te grup kurabilmek için 20 milletvekili konusunda ısrar ediyor. TBMM'de grubu olan partilerle olmayan partiler arasında büyük farklar var. Grubu olanın avantajı var. Bunun için 20 milletvekili istiyor." demişti.